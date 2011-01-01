سفارة التشاد تتبرأ من قضية الإحتيال على 224 حاج جزائري

بواسطة المسار العربي /ح.م

فند السفير التشادي بالجزائر، بحر الدين هارون إبراهيم، تورط دبلوماسي تشادي في قضية الإحتيال على 224 حاج جزائري.

وأكد هارون إبراهيم، امس أن الشخص المتورط في القضية لا ينتمي إلى البعثة الدبلوماسية التشادية، معلنا عن توقيفه من قبل السلطات التشادية التي وضعته رهن الحبس في العاصمة إنجامينا.

واعتبر السفير أن الحجاج الجزائريين أخطؤو في تواصلهم مع المحتال، مؤكدا أن الجزائر دولة مؤسسات ولها قنوات رسمية بخصوص تواصل الحجاج مع السلطات السعودية.

ومن جهة أخرى نفى السفير وجود حجاج تشاديون في الجزائر لهم رغبة في الحج من الأراضي الجزائرية.

كما شدد السفير، بحر الدين هارون إبراهيم، على أن العلاقات ما بين الجزائر والتشاد ممتازة ووطيدة وأن الحادثة لا ولم تؤثر على العلاقات بين البلدين.

للتذكير، فقد وقعت وكالة سياحية بغرداية في عملية نصب و احتيال راح ضحيتها 224 حاج دفعوا قرابة 5.8 مليار سنتيم إلى منتحل شخصية الدبلوماسي يشغل منصب رئيس الجالية التشادية في الجزائر.