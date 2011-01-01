بواسطة المسار العربي / ل.ش

رفض سفير جمهورية الصحراء الغربية بالجزائر، عبد القادر الطالب عمر، محاولة المملكة المغربية اقحام الجزائر في النزاع الدائر في الصحراء الغربية من أجل تحويله إلى نزاع جهوي.

وقال طالب عمر امس خلال الندوة الصحفية التي عقدها رفقة رئيس حزب التحالف الجمهوري بقاسم ساحلي إن الجزائر ليست طرفا في النزاع وهي دولة جارة تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره منذ الغزو المغربي للصحراء الغربية.

ووصف السفير دعوة ممثل المغرب في الأمم المتحدة لإشراك الجزائر في المفاوضات بالمستفزة ومناورات هستيرية بعد قرار مجلس الأمن القاضي بالدخول في مفاوضات نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح طالب عمر أن ممثل المغرب يحاول الهروب من الواقع المغربي الذي يعاني من أزمة كبيرة في الداخل عقب القرار الاممي 2414 الذي ينص على عودة المفاوضات بشكل سريع وتمكين بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” من مهامها الحقيقية لتنظيم استفتاء تقرير المصير.

وأكد السفير أن النظام المغربي سيستخدم كل الأوراق للضغط على المبعوث الاممي والتأثير على مسار مساعي الحل التي يقوم بها المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء الغربية هورسلت كوهلر سيما بعد جلسة مجلس الأمن الأخيرة.

و في هذا الصدد أعرب طالب عمر عن ارتياح الجبهة لتقرير كوهلر الذي يؤكد مساعيه في التوصل إلى حل دائم للصراع، تحذره في نفس الوقت من تحرك المغرب إلى تغليط الرأي العام حول مسار المفاوضات بعد التصريحات التي أطلقها ممثله بالأمم المتحدة وقال فيها أن الجزائر طرف في النزاع.

وللإشارة استدعى المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء الغربية هورسلت كوهلر طرفي النزاع جبهة “البوليساريو” والمغرب الشهر الداخل، للاستماع إليهما حول التحضير للمفاوضات بعد عرض تقرير كوهلر على مجلس الأمن الدولي الأسبوع المنصرم، والذي أكد على ضرورة الإسراع في تسوية النزاع وإنهاء الصراع وليس حلول مؤقتة.