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تفاديا لتأخرهم عن سن التمدرس المحدد بستة سنوات

الترخيص لأطفال 5 سنوات بدخول المدارس
55 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ل.ش

طالبت وزارة التربية الوطنية من مديريات التربية إيفائها بالقائمة الاسمية للأطفال المولودين ما بين 1 جانفي و31 مارس 2013، لتسجيلهم على مستوى أقسام السنة أولى ابتدائي، تفاديا لتأخرهم عن سن التمدرس المحدد بستة سنوات.

ويلزم المنشور الوزاري المؤسسات التربوية باستقبال هذه الفئة من التلاميذ في حال ما إذا عرفت المؤسسات نقصا في عدد التلاميذ في السنة الأولى ابتدائي.

وجاء هذا الإجراء بسبب النتائج السلبية الناتجة عن تحديد  المقاعد البيداغوجية بـ 25 التلاميذ في القسم التحضيري الواحد، التي أدت إلى حرمان عدد كبير من الأطفال من ولوجها.

للإشارة فإن معظم الابتدائيات تعاني من الاكتظاظ بسبب عدم استكمال المشاريع التي وعدت بها وزارة التربية، مما يضع العديد من مديري الابتدائيات وكذا أولياء التلاميذ في حرج كبير.

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