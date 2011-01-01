حمرون يضع السد القطري في مـأزق بسبب 8 ملايين يورو

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

يواجه مسؤولو نادي السد القطري عقبة جديدة بسبب ملف المحترف الجزائري يوغرطة حمرون والخاصة برحيله عن صفوف الفريق بعد قيد القائد السابق لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني غابرييل فرنانديز اريناس «غابي» بدلا منه بقائمة الفريق للموسم الكروي الحالي. ويتبقى موسم واحد في عقد حمرون مع السد حتى 2019، بما يعني أن الإدارة أمام أمرين، أولهما رحيل اللاعب بشكل نهائي، والثاني تجديد عقده وإعارته. مسؤولو السد باتوا في مأزق حقيقي حيث تبقى 20 يوما على إغلاق باب القيد الصيفي بما يعني رحيل اللاعب بالمجان، ولن تتوقف الأزمة عند هذا الحد بل ستصل إلى مطالبته بباقي مستحقاته المالية عن الموسم الجديد والبالغ 8 ملايين يورو حسب ما كشفت عنه امس جريدة الأنباء الكويتية . وتضغط إدارة السد على حمرون من أجل إيجاد عرض احتراف سواء في الدوري القطري أو أوروبا، وهو ما سيتم حسمه في غضون الساعات القليلة القادمة وتحديد الموقف النهائي للاعب. وهذا، تلقى يوغرطة حمرون وعدا من مواطنه مدرب منتخب الجزائر الأول جمال بلماضي على ضمه إلى صفوف منتخب محاربي الصحراء والذي يستعد لخوض غمار الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم افريقيا 2019 ومواجهة منتخب غامبيا يوم 7 سبتمبر المقبل يضيف نفس المصدر . وسبق للاعب السابق لنادي ستيوا بوخارست الروماني حمرون اللعب بقميص منتخب الجزائري تحت 23 سنة. ويعلم بلماضي جيدا إمكانيات حمرون، لاسيما أنه أشرف على تدريب الدحيل القطري قبل مغادرته مطلع الموسم الحالي .