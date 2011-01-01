بداية موفقة للصاعدون الجدد وأمل بوسعادة يضرب بالثقيل

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

لعبت أول أمس الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الثانية موبيليس لكرة القدم والتي عرفت تألق الصاعدون الجدد حيث عاد اتحاد عنابة وترجي مستغانم بالنقاط الثلاث من ملعبي اتحاد بسكرة وشبيبة سكيكدة على التوالي بواقع هدف دون رد ،كما افتك نجم مقرة أول نقطة من ميدان اتحاد الحراش (1-1). واعتلى أمل بوسعادة الريادة بفضل فوز كبير واستعراضي على رائد القبة الذي لعب بفئة الآمال بخماسية نظيفة . وفي باقي المباريات انتهت كل من مبارتي فريق مولودية سعيدة وضيفه مولودية العلمة،وكذا اتحاد البليدة بميدانه مع وداد تلمسان، بنتيجة التعادل السلبي ، لتتقاسم الفرق الأربعة الصف الرابع مناصفة مع الحراش ومقرة بنقطة واحدة. واكتملت الجولة الافتتاحية أمس بإجراء مقابلتين بين شبيبة بجاية-سريع غليزان وجمعية الشلف- جمعية وهران وسنعود لتفاصيلها في عدد الغد.