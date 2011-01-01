زياية:"أعد الهوليقانز بمزيد من الأهداف "

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

عاد أول أمس فريق اتحاد عنابة بفوز ثمين من عاصمة الزيبان بسكرة عندما أطاح بالاتحاد المحلي بهدف نظيف برسم الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية موبيليس لكرة القدم. وعبر المهاجم الجديد في تشكيلة بونة عبد المالك زياية عن سعادته الكبيرة بتوقيعه للهدف الوحيد في المباراة وفى هذا الصدد قال :" هذا الفوز مهم معنويا كما أن الهدف الذي وقعته سيكون دافعا لي ويحفزني على مواصلة التألق وتوقيع من المزيد من الأهداف وهو الهدف الذي أسعى لتحقيقه في قادم الجولات".بدوره ثمن المسؤول الأول عن العارضة الفنية لفريق اتحاد عنابة كمال مواسة هذا الفوز موجها شكره الكبير للاعبيه والذين حسبه وضعوا اليد في اليد لتحقيق الانتصار .