دزيري ينتقد البرمجة و يتحسر إهدار الفوز أمام شباب قسنطينة

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

عاد سهرة أول أمس فريق نصر حسين داي بتعادل ثمين ، بعد فرضه التعادل الايجابي بواقع هدف في كل شبكة على حامل اللقب شباب قسنطينة بملعب الشهيد محمد حملاوي، ضمن الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس . وأنقذ خاسف نوفل الملاحة من خسارة أكيدة بعدما أدرك التعادل بهدف قاتل ، في الدقيقة 93. وقال مدرب النصرية بلال دزيري في تصريحات عقب المباراة إن فريقه كان قادرا على العودة بالنقاط الثلاث : "التعادل أمام شباب قسنطينة يرضينا في أول جولة، لكن كنا قادرين على تسجيل العديد من الأهداف، والعودة بكامل الزاد".ومن جهة أخرى، فتح دزيري على النار على رئيس الرابطة الوطنية المحترفة موبيليس عبد الكريم بسبب البرمجة السيئة على حد تعبيره قائلا: "من غير المعقول أن تلعب لقاءً، ثم تنتظر 15 يومًا لكي تلعب مباراة ثانية.. يُفضل أن تجد الرابطة حلا لهذا الإشكال".