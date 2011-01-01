عمراني ساخط على لاعبيه ويطالب بالتدارك أمام الكابا

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

سجل سهرة أمس فريق شباب قسنطينة بداية متعثرة في رحلة الدفاع عن لقبه عندما سقط في فخ التعادل الايجابي بنتيجة هدف في كل شبكة أمام ضيفه نصر حسين داي في المباراة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس . سجل قدور بلجيلالي، القادم من اتحاد الجزائر، الهدف الأول في الموسم الجديد والتقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 81، من رأسية استقرت في شباك الحارس جايا مرباح. وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، نجح محمد نوفل خاسف، في إدراك التعادل للنصرية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. وعرفت المباراة حضور رئيس الرابطة الوطنية المحترفة الأولى لكرة القدم موبيليس السيد عبد الكريم مدوار والذي سجل حضوره في المنصة الشرفية لملعب الشهيد حملاوي والذي عرف أجواء حماسية كبيرة . وانتقد مدرب "السنافر" عبد القادر عمراني مردود أشباله بسبب ارتكابهم للعديد من الهفوات خاصة على مستوى خط الدفاع إلى جانب افتقادهم للتركيز والذي كلفهم هدفا قاتلا وتضييع نقطتين ثمينتين . وطالب عمراني من لاعبيه بضرورة التدارك في الجولة المقبلة عندما ينزلون ضيوفا على أهلي برج بوعريريج.



