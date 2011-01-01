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زيادات في اجور اعوان الشرطة
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.و

أعطى المدير العام للأمن الوطني تعليمات لمديرية الموارد البشرية بتعويض الفارق في الدخل لأعوان الشرطة.

ويشمل قرار العقيد مصطفى لهبيري الاعوان  وفق ما نقله موقع الجزائر 1 الذين إلتحقو بسلك الشرطة قبل جانفي 2008، والذين كان تصنيفهم “6” واعيد تصنيفهم “8”.

وبمقتضى القانون الاساسي الجديد سيتسفيد الأعوان من زيادة ب4000 د.ج خام أي ما يعادل 3000د.ج بعد الاقتطاع هذه الزيادة جأت نتيجة تطبيق أحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي 07-304 المحدد لشبكة الرواتب.

التي تنص على انه إذا كان الراتب بعد إعادة تصنيف الموظف أقل من الراتب الذي كان يدفع له قبل جانفي 20

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