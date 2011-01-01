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مستنكرين انطلاق الحملة الانتخابية قبل اوانها

معارضو العهدة الخامسة يطالبون بمقاضاة ولد عباس وأويحيى
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.و

اعتبرت مبادرة مواطنة التي تضم شخصيات وأحزاب معارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة أن إنطلاق الحملة الإنتخابية مبكرا للعهدة الخامسة باعتراف وإقرار الحكومة والأحزاب خرق لقوانين الجمهورية والقيم والمبادىء الأخلاقية.

ونددت المبادرة في بيان وقعته الناطقة الرسمية زبيدة عسول بما أسمته التصرفات غير المشرفة التي اقترنت بالإستعمال المفرط وغير القانوني لإمكانيات الدولة منها قصر الحكومة، في إشارة إلى اللقاء الذي جمع الوزير الأول أحمد أويحيى والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس قبل أيام وخلص لدعوة الرئيس بوتفليقة الترشح للرئاسيات القادمة.

وجاء في البيان الذي توج اجتماع أعضاء مبادرة مواطنة نهاية الأسبوع الماضي ” إنه لو كنا في دولة القانون وقضاء مستقل لكانت موضوع متابعات قضائية لأفعال جرمها قانون الإنتخابات.”

ويرى البيان أنه من حق الجزائريين أن يكون لديهم رد فعل وفي هذا السياق حملت مواطنة السلطة ومؤيديها تبعات ما أسمته رد الفعل الشعبي المحتمل والذي باتت بوادره تتضاعف.

 

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