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اكدت التزامها الدائم بمواصلة نصرة فلسطين

الجزائر تدين بشدة تمادي إسرائيل في اعتداءاتها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل
31 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / س.ع

تدين الجزائر ب"شدة" تمادي إسرائيل في اعتداءاتها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ومواصلتها سياسة العدوان والترهيب والاغتيالات التي استهدفت حتى الأطفال والنساء والصحفيين.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف،: "ندين بشدة تمادي إسرائيل في اعتداءاتها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل مواصلتها سياسة العدوان والترهيب والاغتيالات التي استهدفت حتى الأطفال والنساء والصحفيين".

وأضاف بن علي الشريف: "وإذ نجدد تضامننا الفاعل والتزامنا الدائم بمواصلة نصرة فلسطين حتى استرجاع الشعب الفلسطيني الشقيق لكامل حقوقه المغتصبة و بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، فإننا نهيب بالمجتمع الدولي  لوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، كما نطالب في نفس الوقت مجلس الأمن الدولي الاضطلاع  بحزم بمسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني ووضع حدا لمعاناته".

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