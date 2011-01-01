Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

حسب مجلة جون أفريك الفرنسية

ماكرون في الجزائر قبل نهاية السنة
37 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /ح.م

من المتوقع أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر قبل نهاية السنة الجارية، في إطار جولة تقود لدول مغاربية ومنطقة الشرق الأوسط.

وذكرت مجلة”جون أفريك” الفرنسية في عددها الأخير،  أن ماكرون سيزور  الجزائر وتونس والمغرب وليبيا والسعودية قبل نهاية السنة.

وستكون الزيارة القادمة الثانية للرئيس الفرنسي للجزائر الثانية له منذ توليه المنصب،  حيث سبقتها زيارة في ديسمبر 2017 التقى خلالها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأبرزت المجلة أن زيارة المسؤول الأول في قصر الإليزيه ستمحور على الشراكة الاقتصادية مع بلدان المنطقة، بالإضافة إلى ملفات الهجرة السرية ومواجهة الإرهاب في منطقة الساحل.

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 