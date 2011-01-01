ماكرون في الجزائر قبل نهاية السنة

بواسطة المسار العربي /ح.م

من المتوقع أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر قبل نهاية السنة الجارية، في إطار جولة تقود لدول مغاربية ومنطقة الشرق الأوسط.

وذكرت مجلة”جون أفريك” الفرنسية في عددها الأخير، أن ماكرون سيزور الجزائر وتونس والمغرب وليبيا والسعودية قبل نهاية السنة.

وستكون الزيارة القادمة الثانية للرئيس الفرنسي للجزائر الثانية له منذ توليه المنصب، حيث سبقتها زيارة في ديسمبر 2017 التقى خلالها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأبرزت المجلة أن زيارة المسؤول الأول في قصر الإليزيه ستمحور على الشراكة الاقتصادية مع بلدان المنطقة، بالإضافة إلى ملفات الهجرة السرية ومواجهة الإرهاب في منطقة الساحل.