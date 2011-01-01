تلاميذ إبتدائيات البويرة يواجهون خطر السرطان

بواسطة المسار العربي / ل.ش

تقدم النائب البرلماني عن تجمع أمل الجزائر، ويشر عبد الغني، بسؤال كتابي إلى وزيرة التربية، يخص تلاميذ إبتدائيات البويرة.

ونشر، عبد الغاني ويشر، عبر صفحته بالفايسبوك، امس، بيان مفاده أنه تم الكشف عن وجود مؤسسات تعليمية مصنوعة بمادة “الأمينات” المسرطنة ببلديتي سوق الخميس وآيت لعزيز.

وأوضح النائب أن هذه المادة، تم منعها من قبل المنظمة العالمية للصحة، والتي كانت وراء وفاة الملايين في العالم.

وطالب ويشر الوزيرة بالتدخل العاجل لإعادة ترميم وبناء المدرستين، لأجل تحسين ظروف التمدرس للتلاميذ.