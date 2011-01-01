Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

على خلفية حديثه عن جائزة نوبل

طليبة يهاجم منتقدي طاهر حجار
44 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ل.ش

هاجم البرلماني عن ولاية عنابة بهاء الدين طليبة، كل منتقدين وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار، حول تصريح الأخير التي أعتبرها البعض أنها مراهقة وزارية من الوزير بعد أن تكلم عن جائزة نوبل.

طليبة وفي منشور فيسبوكي على صفحته الشخصية قال : ” عرف القطاع حركية كبيرة وقفزة نوعيه، بشقيه البيداغوجي والخدماتي ، بفضل الجهود الحثيثة التي يبذلها الوزير في سبيل تطوير الجامعة الجزائرية والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتطورة .  وصف طليبة حجار، في منشور فايسبوكي عشية اليوم الجمعة بـ” الطبيب الذي وضع يده على الجرح”

وأضاف : ” خبرة الدكتور حجار كأستاذ جامعي ومدير إحدى أكبر الجامعات الجزائرية، جعله بمثابة الطبيب الذي وضع يده على الجرح، وهذا ما اختزل على قطاع البحث العلمي سنوات من التشخيص والمعاينة، فنتائج السياسة التي انتهجها الدكتور بدأت بوادر نجاحها تلوح في الأفق”

وعن معارضي ومنتقدي طاهر حجار قال  : ” وهذا ما جعل المتعودين على االإصطياد في المياه العكرة التأوّل على الوزير وتحريف الكلم عن مواضعه، في تصريحاته الأخيرة حول “جائزة نوبل”، وهو ما أكده الدكتور حجار في توضيحه، فقصد الوزير واضح، وهو أن الجامعة الجزائرية تتجه إلى رفع من ترتيبها عالميا.

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 