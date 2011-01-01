طليبة يهاجم منتقدي طاهر حجار

بواسطة المسار العربي / ل.ش

هاجم البرلماني عن ولاية عنابة بهاء الدين طليبة، كل منتقدين وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار، حول تصريح الأخير التي أعتبرها البعض أنها مراهقة وزارية من الوزير بعد أن تكلم عن جائزة نوبل.

طليبة وفي منشور فيسبوكي على صفحته الشخصية قال : ” عرف القطاع حركية كبيرة وقفزة نوعيه، بشقيه البيداغوجي والخدماتي ، بفضل الجهود الحثيثة التي يبذلها الوزير في سبيل تطوير الجامعة الجزائرية والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتطورة . وصف طليبة حجار، في منشور فايسبوكي عشية اليوم الجمعة بـ” الطبيب الذي وضع يده على الجرح”

وأضاف : ” خبرة الدكتور حجار كأستاذ جامعي ومدير إحدى أكبر الجامعات الجزائرية، جعله بمثابة الطبيب الذي وضع يده على الجرح، وهذا ما اختزل على قطاع البحث العلمي سنوات من التشخيص والمعاينة، فنتائج السياسة التي انتهجها الدكتور بدأت بوادر نجاحها تلوح في الأفق”

وعن معارضي ومنتقدي طاهر حجار قال : ” وهذا ما جعل المتعودين على االإصطياد في المياه العكرة التأوّل على الوزير وتحريف الكلم عن مواضعه، في تصريحاته الأخيرة حول “جائزة نوبل”، وهو ما أكده الدكتور حجار في توضيحه، فقصد الوزير واضح، وهو أن الجامعة الجزائرية تتجه إلى رفع من ترتيبها عالميا.