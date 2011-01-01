سوق تيجلابين للسيارات يواصل ركوده

بواسطة المسار العربي / ق.و

عرف سوق تيجلابين للسيارات المستعملة بولاية بومرداس، امس، دخولا كبيرا للسيارات والزوار رغم عدم انعكاسه على عملية البيع والشراء.

ورغم التواجد الكبير للباعة والزوار، إلا أن السوق واصل ركوده في ظل العرض الكبير للسيارات كما شهد السوق خروجا مبكرا للبائعين والزوار بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

ووصل سعر سيارة “سمبول ” لـ 160 مليون سنتيم، وسيارة “208 إيسونس 1-2 ” تراوح سعرها بين 120 إلى 130 مليون سنتيم كأقصى حد، أما سيارة “ألتو” فسعرها كان اليوم في حدود 90 مليون سنتيم.