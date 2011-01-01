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تحسبا لعيد الأضحى

وزارة العمل تقدّم تاريخ صب معاشات المتقاعدين
54 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ي.ن

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في بيان لها امس عن تقديم تاريخ صب معاشات المستفيدين من منح التقاعد، وذلك تحسبا لعيد لأضحى المبارك.

وحسب نص البيان فأنه سيتم دفع المعاشات عبر مختلف آليات صرف المعاشات، سواء بالنسبة للحسابات البريدية أو الحسابات البنكية، و ذلك بداية من يوم 14 أوت 2018 بالنسبة للمتقاعدين الذين كانوا يتقاضون معاشاتهم يومي 20و22 من كل شهر. ويوم 15 أوت،2018 بالنسبة للمتقاعدين الذين كانوا يتقاضون معاشاتهم يومي 24 و26 من الشهر.

 

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