بواسطة المسار العربي /ل.ش

قال الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، إن الجزائر تمتلك حولي 28 مليون رأس ماشية منها أكثر من 4 مليون موجه للنحر في العيد، مؤكدا أن الجزائر البلد العربي الوحيد الذي لا يستورد الأضاحي.

وكشف عليوي خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة الشعب امس، أن اقتراحا تم تقديمه للمملكة العربية السعودية كي يتم اقتناء أضاحي الحجاج من الجزائر، موضحا أنهم في انتظار تلقي رد لتجسيد الخطوة.

وفي تعليقه على غلاء أسعار الأضاحي أياما قبل حلول عيد الأضحى المبارك، اعترف ذات المتحدث بوجود مضاربة كبيرة في الأسعار، في كل المجالات، داعيا إلى ضرورة تسقيف الأسعار من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين التي انهارت في الآونة الأخيرة.

بالمقابل، حث عليوي المواطنين بعدم التسرع في شراء الأضحية العيد مبكرا و تركها للأيام الأخيرة من أجل ضمان انهيار الأسعار.

أما في ما يخص الحمي القلاعية، فاتهم أطراف لم يسمها بمحاولة المبالغة وتهويل الوضع من أجل تسويق أدوية المرض، مؤكدا أن الوضع جد عادي والحالات المصابة تم السيطرة عليها.

كما أبدى عليوي رفضه لدعوا مقاطعة شراء الأضاحي التي سوق لها في شبكات التواصل الإجتماعي، مؤكدا أنها فكرة جديدة على الجزائريين لا تتناسب مع طبيعة و الهدف من الأضحية وفي ذات الصدد طالب الموالين بمحاولة خفض أسعار الأضاحي من أجل تميكن الجميع من اقتنائها، وعدم الدخول في لعبة المضاربين.

كما طالب الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين وزارات الفلاحة والتجارة والداخلية بضرورة التدخل من أجل تقديم المساعدات اللازمة للفلاحيين من أجل ضمان هامش ربح مقبول وفرض قانون عدم المضاربة، مؤكدا أهمية المكننة الفلاحية من أجل الحد من الآثار السلبية لعدم وجود اليد العاملة في هذا المجال.

كما استغرب عليوي عدم استشارة وزارة الصناعة للإتحاد على خلفية مطلب جمع جلود الأضاحي، وقال في هذا السياق إن جمع الصوف وأكثر إفادة للاقتصاد باعتباره أقل تكلفة.

في سياق آخر، وصف الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين الاعتداءات على الأراضي الفلاحية بالتكالب الذي لا يخدم الاقتصاد الوطني.