توقيف شيخ يستدرج القصر لممارسة الفعل المخل بالحياء بتبسة

بواسطة المسار العربي / ح.م

تمكنت فرقة حماية الأشخاص الهشة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمديرية الأمن الولائي بتبسة، من توقيف شيخ يستهدف القصر.

وهذا من أجل استدراجهم وابعادهم وممارسة الفعل المخل بالحياء عليهم تحت طائلة التهديد، بعد أخذ صور خليعة لهم وهو يمارس أنشطة جنسية محظورة عليهم داخل مركبته ومنزله.

حيثيات القضية، تعود إلى معلومات تلقتها ذات الفرقة مفادها حيازة أحد الأشخاص، وهو شيخ يبلغ من العمر 71 سنة جهاز هاتف نقال يحتوي على صور وفيديوهات مخلة بالحياء خاصة بفتيات قصر، دون سن الثالثة عشر وعليه قامت على الفور بفتح تحقيق بامر من النيابة وقامت بتكثيف التحريات والابحاث وبعد عملية ترصد اعقبها نصب كمين محكم أسفر على توقيف المشتبه فيه.

التحقيقات أسفر ت عن تحديد هوية ثلاثة ضحايا قصر من مجموع الصور الموجودة على مستوى جهاز الهاتف الخاص بالمشتبه فيه ليتم بعدها استدعائهم رفقة ذويهم الذين تفاجاوا بالأمر كون هذا الاخير يعمل بسيارته الخاصة في نقل الاشخاص بطريقة غير شرعية ” كلونديستان”، وبحكم سيرته المعروفة على أساس أنه شيخ طاعن في السن وذو أخلاق حميدة والساكن بذات الحي تم استئمانه على فلذات اكبادهم من أجل نقلهن إلى المؤسسات التربوية بغرض الدراسة.

الموقوف اغتنم صغر سن الفتيات من أجل ممارسة طقوسه الجنسية الشاذة والممنوعة داخل مركبته الخاصة وكذلك داخل منزله في غياب اهله تحت طائلة التهديد الشئ الذي منع الضحايا من ابلاغ ذويهم عن ما يتعرضون له من أفعال مشينة.

الضبطية القضائية، قامت باتخاذ جميع الاجراءات القانونية في سرية كاملة وبعد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة تم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه وتقديمه امام العدالة بتهمة جناية انتاج وحيازة صور مخلة لقصر مع ممارسة انشطة جنسية بصفة مبينة تحت طائلة التهديد ، الاستدراج والابعاد باستعمال مركبة متبوع بتحريض قصر على ممارسة الفسق وفساد الأخلاق.