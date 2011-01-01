توقيف المتهم الرئيسي في مقتل الشاب عيسي زوبير في بجاية

بواسطة المسار العربي /

تمكنت، مصالح الدرك الوطني، فجر الأربعاء، من توقيف المتهم الرئيسي في قضية مقتل الشاب عيسي زوبير، ببجاية، بعد تعرضه لإعتداء من قبل حراس موقف غير قانوني، بشاطئ أوقاس.

وأوقفت مصالح الدرك أيضا متهمين إثنين آخرين، فيما لا يزال إثنين في حالة فرار، بعد أن بلغ شهود عيان عن أربعة أشخاص.

وكان المرحوم، عيسي زوبير 36 سنة، قد تعرض لإعتداء خطير بقضبان حديدية، الأربعاء الماضي، بشاطئ أوقاس بعد رفضه دفع 200 دينار مقابل ركن سيارة، كون الموقف الذي كان يسيطر عليه بعض الشباب غير شرعي، ما استدعي نقله للمشفى ويوضع تحت العناية المركزة، قبل إعلان وفاته أمس الثلاثاء.