الأمن و الجيش بتمنراست يوقفون تاجري مخدرات وبحوزتهم29600قرص مهلوس

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أفاد البيان الصحفي الصادر عن وزارة الدفاع الوطني و التي تلقت حريدتنا نسخة منه أنه في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 07 أوت 2018، بعين الدفلى/ن.ع.1، مخبأ يحوي قنبلة (01) تقليدية الصنع وهواتف نقالة وأغراض أخرى. وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، بتمنراست/ن.ع.6، تاجري مخدرات (02) على متن مركبة رباعية الدفع، بحوزتهما كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة تقدر بـ(29600) قرص، كما ضبط حراس الحدود وعناصر الدرك الوطني بتلمسان/ن.ع.2، كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بثلاثة (03) قناطير و(13) كيلوغرام. في سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام/ن.ع.6، سبعة (07) مهربين وحجزت مركبة (01) رباعية الدفع، في حين أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي ببسكرة/ن.ع.4، مهربا (01) وحجزت شاحنة محملة بـ(31.