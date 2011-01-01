سماسرة ومضاربي الدجاج يستفيدون من هامش ربح يصل إلى 140دج/ كلغ

بواسطة المسار العربي / ل.ش

كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، امس بأنه سيتم مساء الفصل في قرار توقيف أو مواصلة حملة مقاطعة شراء الدجاج، التي كانت قد اطلقتها المنظمة منذ ثلاثة أيام تحت شعار “خليه يربي الريش”، مرجحا إمكانية توقيفها، وذلك بعد تلقي المنظمة لمئات الاتصالات والطلبات من مربي الدواجن غير المعتمدين بتوقيف الحملة مخافة أن تكبدهم مزيدا من الخسائر، بعد ركود السوق خلال اليومين الماضيين.

وقال مصطفى زبدي، بأن سعر الدجاج وصل عبر الكثير من الأسواق إلى 340دج، وهو السعر الذي اعتبره زبدي “السعر العادل” الذي كانت تستهدفه الحملة مشددا على عديد النتائج الإيجابية التي حققتها الحملة، بما فيما تحرك وزارة الفلاحة من خلال عقد اجتماع عاجل مع “المجلس الوطني ما بين المهن” لشعبة الدواجن، والذي أسفر عن تلقي المربين لوعود برفع الرسوم على القيمة المضافة على المربين إضافة الى خفض أسعار الكتاكيت.

كما اعتبر زبدي في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر بأن كشف خبايا هذه الشعبة كان من أهم النتائج التي حققتها الحملة في الثلاثة أيام الماضية، بما فيها الكشف عن وجود سماسرة ومضاربين في هذا القطاع، والذين يستفيدون من هامش ربح يصل إلى 140دج/ كلغ، وهو هامش الربح الذي يتجاوز أرباح الفلاحين والمربين كما كشفت الحملة ـ حسب زبدي ـ عن تكلفة المذابح التي تصل الى 80 دج/كلغ حقائق يؤكد زبدي بانها كانت مخبأة كشفتها الحملة.

في المقابل قال زبدي بأن المنظمة حاليا، تتلقى مئات الاتصالات من المربين غير المعتمدين، والذين يشترون الكتاكيت على المستوى الثاني، والذين يناشدون المنظمة بالوقوف إلى جانبهم وعدم تحميلهم خسائر أكبر، لاسيما أن الأسعار قد انخفضت حقيقة بمعدل 20 بالمائة، وهي التي يؤكد زبدي بانه سيتم النظر فيها مساء اليوم لاتخاذ القرار بخصوص مصير الحملة مرجحا إمكانية توقيفها.

وكانت حملة “خليه يربي الريش”، المنددة بارتفاع أسعار اللحوم البيضاء وخاصة الدجاج تهدف إلى خفض وتسقيف سعر الدجاج الذي تجاوز خلال الأسابيع الأخيرة الـ450 دج للكيلوغرام الواحد. وكانت الحملة قد لقيت استجابة كبيرة من قبل الجزائريين الذي نجحوا خلال ثلاثة أيام فقط في تغير مؤشر أسعار اللحوم البيضاء حيث شهدت حسب ما نقلته صفحة منظمة حماية المستهلك من تعليقات المواطنين انخفاضا ملموسا في الأسعار يترواح معدله ما بين 50 و70 دج وذلك حسب ما نقله مواطنون عبر الصفحة الرسمية للمنظمة مؤكدين وصول سعر الدجاج الى 380دج/كلغ في بعض أسواق العاصمة، وهو نفس السعر الذي أكد مواطنون من الشلف والبليدة، فيما لم تسجل الأسعار أي انخفاض في ولايات الشرق علا غرار باتنة وقسنطينة و عنابة و الطارف اين لا يزال سعر الدجاج مستقر ما بين 400 و 450دج/كلغ، حسب ما نقلته تعليقات مواطنين من هناك .