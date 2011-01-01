أكثر من 50 الف متعامل تجاري معني بالمداومة أيام العيد

بواسطة المسار العربي / ل.ش

أكد رئيس جمعية التجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار بان 50 ألف و800 متعامل تجاري معني بالقيام بالمناوبة أيام العيد، من بينهم أكثر من 5 آلاف مخبزة، فيما تم تكليف أكثر من 2200 عون مراقبة للمحلات المعنية بالمداومة من بينها المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية العامة ووحدات انتاج الحليب والمياه المعدنية.

وفي تعليقه على موضوع ارتفاع أسباب ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء، وحملة المقاطعة التي يشنها المواطنين ضد باعة الدجاج، برر بولنوار ارتفاع الأسعار بانخفاض معدل الإنتاج لدى المربين خلال شهري جويلية وأوت خوفا من الأمراض، مقابل ارتفاع نسبة الطلب بسبب موسم الافراح والمخيمات الصيفية، إضافة الى ارتفاع أسعار الكتاكيت، فيما توقع بولنوار انخفاض سعر الدجاج خلال أيّام القادمة مع تراجع الطلب.

و في سياق مغاير أرجع رئيس الحاج الطاهر بولنوار، سبب انعزال السوق الجزائرية عن السوق الخارجية و عدم تأثرها في الأيام القليلة الأخيرة بمؤشرات انخفاض أسعار المواد الغذائية في العالم، إلى نقص الشفافية في تعاملات التجارية التي يمارسها الكثير من المستوردين إضافة إلى التغيرات المستمرة في القوانين المتعلقة بالتجارة الخارجية، وخاصة فيما يتعلّق بمنع و فتح الاستيراد بشكل متذبذب

في ذات السياق، طالب رئيس جمعية التجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، وزارة التجارة بإرساء قوانين ثابتة، تعزز من شفافية التعاملات التجارية للمستوردين، و ترفع العراقيل المفروضة على المستثمرين الأجانب، الذين يتجنّبون الاستثمار في السوق الجزائرية خوفا من تذبذب القوانين و تغيرها كل فترة، خاصة فيما يتعلّق بفتح الاستيراد وغلقه بين الفترة والأخرى.

كما انتقد بولنوار غياب دور رجال الاعمال في سوق الاستثمارات الجزائرية، متسائلا، كيف للجزائر ان تستورد المواد الاستهلاكية الخفيفة التكاليف على مستوى الانتاج، على غرار الملابس والأحذية وبعض المواد الغذائية، وهو ما اعتبره المتحدث دليل على ضعف دور رجال الاعمال في الجزائر مطالبا بإعادة تعريف كلمة رجال الاعمال، مؤكدا بأن اغلب الذين يملكون هذا الأسم ليسوا منتجين لا في مجال الفلاحة و لا في مجال الصناعة، لكنهم يطالبون بدعم الدولة مشددا لا بد من إعادة النظر في المنظومة القانونية بالشكل الذي يصبح فيه الدعم موجه للمنتج وليس المستورد على اعتبار أن القوانين اليوم تسهل للمستورين أكثر من المنتجين