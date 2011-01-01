الإلتحاق بالجامعات الخاصة غير مقيد بمعدل قبول

بواسطة المسار العربي / ل.ش

أعلن، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن 9 مدارس ومعاهد جامعية خاصة ستفتح أبوابها خلال السنة الجامعية المقبلة.

وكشف الوزير أن الولايات التي ستحتضن هذه المؤسسات الجامعية هي كل من العاصمة، البليدة، تيزي وزو وبرج بوعريريج، حيث ستستقبل في مجملها 1500 طالب فقط، في تخصصات العلوم الانسانية والميكانيك والبصريات.

وفي السياق، أكد الوزير أن الالتحاق بهذه الجامعات غير مقيد بمعدل قبول.

و بهذا الشان نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، وجود نية لدى الحكومة لخوصصة قطاع الخدمات الجامعية.

و قال الوزير حجار، خلال الندوة الصحفية التي عقدها امس بمناسبة الإعلان عن نتائج توجيه الطلبة الجدد، امس، إنه سيتم الإعتماد على خبراء من الدولة التي لها خبرة في المجال من أجل تحسين الخدمات.

كما كشف الوزير بأن مصالحه ستعقد اتفاقية مع وزارة التكوين المهني، لضمان تكوين عمال الخدمات الجامعية، وهذا للمساهمة في رفع كفاءتهم في تقديم خدمات احتارفية.

اكثر من 69 بالمئة من الناجحين الجدد في البكالوريا تمت الاستجابة لرغبتهم الأولى

و في سياق مغاير أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي امس أن أكثر من 69 بالمئة من الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا تمت الاستجابة لرغبتهم الأولى خلال التسجيلات الأولية.

و لدى تذكيرها بأن الأرضية المخصصة للتسجيلات الاولية افتتحت في صبيحة امس و أن الناجحين الجدد في البكالوريا يمكنهم ولوجها للتأكد من نتائج توجيههم فقد اشارت الوزارة الى أن أكثر من 69 بالمئة من الناجحين الجدد تمت الاستجابة لخيارهم الأول الذي قاموا بتسجيله خلال التسجيلات الأولية في جويلية الماضي

في نفس السياق أوضح ذات المصدر أنه من حق الطالب في حالة رفض خيارته التسجيل مجددا من خلال حصوله على أربع خيارات بما أن مرحلة الطعون قد تم الغائها و يذكر أن المرحلة الثانية من التسجيلات الأولية و اجراء الاختبارات والمقابلات بالنسبة للفروع المعنية فستكون من 08 الى 12 اوت الجاري.

و عليه فان الطلبة الذين تم توجيههم نحو فرع علوم وتكنولوجيا يتوجب عليهم تقديم شهادة طبية للمؤسسة التي تم توجيههم اليها و اجراء مقابلة و يتعلق الأمر بالمدارس العليا للأساتذة او معاهد علوم التكنولوجيات التطبيقية و بعض دورات الليسانس و ليسانس الامامة .

و تتم المعالجة الثانية لحالات الرسوب في الاختبارات والمقابلات و كذا في طلبات اعادة التوجيه في الفترة الممتدة ما بين 13 و 16 اوت المقبل.

من جهة اخرى حدد تاريخ فتح البوابة المخصصة للإيواء في الفترة الممتدة ما بين 08 الى 15 اوت المقبل, ليتم الاعلان عن التسجيلات النهائية و ايداع ملفات الخدمات الجامعية من 02 الى 06 سبتمبر القادم.

و قد برمجت مرحلة معالجة الحالات الاستثنائية من طرف مؤسسات التعليم العالي واعادة فتح البوابات المخصصة للإيواء والمنحة والنقل من 02 الى 16 سبتمبر كآخر أجل للتسجيلات النهائية بعنوان السنة الجامعية 2018-2019 .