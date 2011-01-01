براهيمي محل صراع بين 4 أندية اوروبية

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

دخل الجزائري ياسين براهيمي، جناح بورتو البرتغالي، دائرة اهتمامات أندية ولفرهامبتون واندررز ونيوكاسل يونايتد وإيفرتون الإنجليزية بالإضافة إلى روما الإيطالي، بعد فشل انتقاله إلى وست هام يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكان براهيمي قريبا من الانتقال لوست هام في الموسم المقبل، قبل أن تفشل المفاوضات بين النادي ووكيله، ليتراجع النادي عن ضمه ويتجه لضم زميله المالي موسى ماريجا. وذكرت تقارير برتغالية أبرزها موقع "برمنجهام لايف" الإنجليزي أن نادي ولفرهامبتون يبدو أكثر المهتمين بالتعاقد مع براهيمي في الموسم المقبل، لا سيما بعدما رفض ميلان الموافقة على عرض النادي الإنجليزي لضم الإيفواري فرانك كيسي مقابل 40 مليون يورو. ويتبقى موسم واحد في عقد براهيمي مع بورتو، وهو ما دفع العديد من الأندية للاهتمام بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لا سيما أنه سيصبح حرا بعد نهاية الموسم المقبل.