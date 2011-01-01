رفض تأهيل ملاعب بن حداد بالقبة والحبيب بوعقل بوهران وعبد اللطيف مختار ببوسعادة

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

قررت لجنة معاينة الملاعب عدم تأهيل ثلاث منشآت كروية ويتعلق الأمر بمحمد بن حداد بالقبة والحبيب بوعقل بوهران وعبد اللطيف مختار ببوسعادة، حسب ما أعلنت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم على موقعها الرسمي.

وفيما يتعلق بملعب القبة فقد أفادت الهيئة المسيرة لشؤون كرة القدم أنها تنتظر تقرير المركز التقني للبناء . وعقد رئيس الرابطة المحترفة، عبد الكريم مدوار، اول امس اجتماعا مع أعضاء لجنة معاينة الملاعب بحضور المكلف بالملف لدى الرابطة، جمال مسعودان، حيث تم التطرق إلى التحفظات المدونة خلال الزيارة التفقدية الأولى. وتم اعتماد 18 ملعبا لاحتضان المقابلات الكروية للموسم الداخل (2018-2019) الذي ينطلق هذا الجمعة، في حين فإن سبعة ملاعب أخرى ستخضع للمعاينة هذه الأيام قصد رفع التحفظات

الملاعب المعتمدة

24 فبراير 1956 ببلعباس، 13 افريل 1958 بسعيدة، طاهر زوغاري بغليزان، محمد بومزراق بالشلف، العقيد لطفي بتلمسان، أحمد زبانة بوهران، الشهيد حملاوي بقسنطينة، 19 ماي 1956 بعنابة، 20 أوت 1955 بسكيكدة، 8 ماي 1945 بسطيف، مسعود زوغار بالعلمة، العالية ببسكرة، أول نوفمبر بالحراش، عمر حمادي بالجزائر، 20 أوت 1955 بالجزائر، امام الياس بالمدية، الوحدة المغاربية ببجاية و الإخوة براكني بالبليدة.

الملاعب التي تخضع إلى أشغال في انتظار زيارة أخرى لرفع التحفظات:

- القائد فراج بمستغانم: زيارة ثانية مرتقبة يوم الأحد 12 أوت الجاري.

- 20 أوت 1955 ببشار: زيارة مرتقبة يوم 13 أوت 2018 (يخضع للأشغال).

- دمان دبيح بعين مليلة: زيارة مرتقبة يوم الأربعاء 8 أوت 2018.

- لهوى اسماعيل بتاجنانت: مشكل الإنارة. زيارة مرتقبة يوم 12 أوت 2018.

- مقرة: زيارة مرتقبة يوم السبت 11 أو الأحد 12 أوت 2018.

- 20 أوت 1955 ببرج بوعريريج: زيارة مرتقبة يوم الاثنين 13 أوت 2018.

- أول نوفمبر بتيزي وزو: زيارة مرتقبة يوم الخميس 9 أوت 2018.