القوة الجوية العراقي – اتحاد العاصمة اليوم بملعب كربلاء الدولي على الساعة 18:00 أبناء سوسطارة عازمون على اقتطاع نصف التأشيرة

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

يخوض فريق اتحاد العاصمة أمسية اليوم مواجهة في غاية الأهمية عندما يلاقي القوة الجوية العراقي بملعب كربلاء الدولي في حدود الساعة السادسة بالتوقيت الجزائري برسم ذهاب الدور الثاني والثلاثين لكأس العرب للأندية البطلة لكرة القدم.يحدو أبناء سوسطارة عزيمة كبيرة لتقديم مباراة كبيرة والعودة بنصف تأشيرة التأهل في انتظار حسم الأمور في رهان العودة المقرر بالجزائر على حد تعبير مساعد الفريق عز الدين رحيم والذي صرح قائلا :" اللاعبون واعون بالمهمة الملقاة على عاتقهم و تحذوهم عزيمة كبيرة للقيام بمجهودات إضافية من اجل التأهل إلى الدور المقبل".وبخصوص التعداد تفتقد كتيبة سوسطارة خدمات عبد الرحمن مزيان بسبب الإصابة و الحارس الثالث مراد برفان وكذا المهاجم زكريا بن شعة بسبب خيارات المدرب فروجي . ويرتدي القوة الجوية العراقي القميص الأزرق بالكامل في حين سيرتدي اتحاد العاصمة اللون الأصفر. ونشير أن المباراة يديرها طاقم تحكيم سوداني.