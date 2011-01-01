شرطة الحدود توقف مسافرين جزائريين بصدد تهريب كمية معتبرة من السجائر على مستوى ميناء الغزوات

بواسطة المسار العربي / بكاي عمر

تمكنت قوات شرطة الحدود العاملة بميناء الغزوات، أثناء معالجة الرحلة البحرية لسفينة المسافرين VRONSKY المتجهة إلى ميناء ألميريا/إسبانيا، من إيقاف مسافرين جزائريين، كانا بصدد تهريب كمية معتبرة من السجائر قدرت بـ 435 خرطوشة أي ما يعادل 4350 علبة (1750 علبة من نوع مالبورو- 2600 علبة من نوع ونسطون) يتعلق الأمر بالمدعو م.م 54 سنة، والمدعو ب.غ 41 سنة، المعنيان بالأمر قدما إلى الميناء من أجل مغادرة التراب الوطني باتجاه ألميريا/ إسبانيا، على متن سيارة من أجل استكمال الإجراءات الشرطية وبعد القيام بعملية المراقبة الأمنية انتاب عناصر الشرطة التابعين لفرقة شرطة الحدود البحرية ميناء الغزوات الشكوك وعليه تم اخضاع المركبة لعملية التفتيش بالتحديد الصندوق الخلفي، بحضور فرقة الأنياب، تم العثور على سجائر من نوع ونستون مخبأة داخل خزانة بلاستيكية خاصة بالأواني وعند مواصلة عملية تفتيش المركبة بدقة عثرت ذات المصالح على كمية أخرى معتبرة من السجائر من نوع مالبورو وونستون، مخبأة بإحكام داخل أفرشة من الاسفنج (Matelat) كانت محملة على متن حامل الأمتعة فوق سطح المركبة. تم وضع المعنيين تحت تصرف مصالح الجمارك من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة، وتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الغزوات بتهمة تصدير بضاعة بدون تصريح.