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إضافة إلى عروض من الصين

فغولي على رادار أندية خليجية
51 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

كشفت صحيفة “ميليت” التركية، أن الدولي الجزائري سفيان فيغولي، يملك عروضا من الدوريات الخليجية على غرار قطر والسعودية إضافة إلى عروض من الصين، إذ يأتي هذا موازاة مع تأكيدات لنوايا إدارة غلطة سراي بيعه بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي، وكذلك احتمالية تعرضه لعقوبات من الاتحاد الأوروبي أو بما يسمى قانون اللعب المالي النظيف. ورغم أن المصدر لم يذكر أسماء الأندية الراغبة في ضم لاعب فالنسيا السابق، إلا أنها كشفت أن بطل تركيا مستعدة للتخلي عن اللاعب مقابل عرض بين 7و8 مليون أورو، لتبقى رغبة اللاعب الذي قد يفضل البقاء في أوروبا عوض الانتقال لهاته الأندية الآسيوية. وتمكن فيغولي من توقيع 7 أهداف و10 تمريرات حاسمة مع غلطة سراي خلال 31 مباراة لعبها هذا الموسم.

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