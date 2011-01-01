"الخضر "يتراجعون إلى المركز 66 عالميا

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

نشرت اول امس الفيفا التصنيف الشهري للمنتخبات الخاص بشهر جوان والذي تراجع فيه المنتخب الوطني الجزائري بمرتبتين ليحل في المرتبة 66 عالميا وهو نفس الترتيب الذي كان عليه في نفس الشهر من سنة 2009 . و جاء هذا التصنيف بعد الهزيمين المتتاليتين في وديتي إيران والسعودية، حيث تراجع رصيد المنتخب من النقاط إلى 474 بعد أن سجل الشهر المنصرم 499 نقط في الترتيب العالمي للفيفا. وحل "الخضر" في المرتبة 11 افريقيا وراء كل من تونس والسنغال والكونغو الديمقراطية والمغرب ومصر ونيجيريا والكاميرون وغانا وبوركينافاسو والرأس الأخضر. و حافظت ألمانيا بطلة العالم على صدارتها للفرق في قائمة المنتخبات العشرة الأعلى تصنيفا فيما تقدمت بولندا بمرتبتين إلى المركز الثامن، وتراجعت إسبانيا بمرتبتين إلى المركز العاشر.