"كان بوسعنا الفوز بأكثر من ثلاثية أمام الجزائر "

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

قال فرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال ، إنه رأى أشياء جيدة، خلال الفوز بثلاثية نظيفة على الجزائر، استعدادًا لمونديال 2018. وأوضح سانتوس، في تصريحات نقلتها صحيفة "أبولا" البرتغالية: "رأيت أشياء جيدة، لكنني رأيت أيضًا أشياء بحاجة للتحسين.. لعبنا أول 25 دقيقة بشكل جيد، كان من الممكن أن نذهب للاستراحة، ولدينا المزيد من الأهداف".وعن ثنائية رونالدو وجويديس، قال: "خلال التصفيات كانت الثنائية بين رونالدو وسيلفا رائعة، اليوم كان الأمر جيدًا بينه وجويديس.. من الواضح أنه هداف جيد، لكن الجميع مستعد هنا".واختتم بقوله: "لا يوجد فريق جاهز قبل نهائيات كأس العالم، هناك لاعبون يتواجدون في المنتخب للمرة الأولى، وما زالوا يتأقلمون مع هذه البيئة، ما زال أمامنا الكثير للنمو، وخلال النهائيات سنواصل اتخاذ الخطوات للأمام".