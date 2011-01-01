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مهاجم البرتغال غونزالو جويديس:

" استثمرنا جيدا في نقاط ضعف الجزائر"
53 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أعرب المهاجم الدولي البرتغالي ، جونزالو جويديس، عن رغبته في مساعدة منتخب بلاده في مونديال روسيا بعد تسجيله أول أمس لثنائية أمام الجزائر . وقال جويديس، في تصريحات لصحيفة "أبولا" البرتغالية عقب الفوز أمام الجزائر : "لقد كنا على ما يرام، حققنا ما طلبه منا المدرب ، كنا نعرف نقاط الضعف في منتخب الجزائر، واستفدنا منها قدر المستطاع، وقدمنا مباراة رائعة، نريد أن نكون في أفضل الظروف خلال نهائيات كأس العالم".وأضاف: "أريد أن أساعد المنتخب قدر المستطاع، لقد حان الوقت للعمل ومحاولة التطور، إنه أمر جيد دائمًا أن أسجل وأساعد الفريق، أنا سعيد، لكن الأمر الأبرز هو أن الفريق قدم مباراة جيدة".

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