" لا دخل للاعبين في تغيير المدربين و الأخطاء الفردية كلفتنا غاليا أمام البرتغال "

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أكد قائد المنتخب الجزائري، كارل مجاني، بأن المنتخب لا يزال يعاني من الصعوبات ويبحث عن نفسه. وأوضح مجاني، في تصريحات صحفية، عقب ودية البرتغال، بأن الأخطاء الفردية، وراء الأهداف التي تلقاها المنتخب. وتابع: "تلقينا أهدافا وقعت من أخطاء فردية، كان يمكننا تفاديها، الفارق كبير بيننا أمام البرتغال".وأضاف مجاني، بأن اللاعبين لا دخل لهم، في تغيير وتعيين المدربين، منوهًا :"الاتحادية لا تشاورنا في تعيين المدربين، ونحن اللاعبون لا دخل لنا في هذا الأمر". وختم مجاني، تصريحاته بقوله: "كلام ماجر ، كان صادرا من القلب، لا نتدخل في رغبته، ومع ذلك سنحاول تقديم الأفضل مستقبلا، لأننا نمر بفترة صعبة، في الوقت الراهن".