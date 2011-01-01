عرض فيلم "قل لهم بأني موجود" بالعاصمة الجزائرية

بواسطة المسار العربي /ق.ع

عرض فيلم "قل لهم بأني موجود" بالجزائر العاصمة بحضور شخصيات سياسية ومتضامنين مع القضية الصحراوية. وقد تم عرض الفيلم بمقر مركز الإعلام والتوثيق للمرأة والطفل بالجزائر ؛ والذي يحاكى ملحمة أگديم إزيك التاريخية في نوفمبر 2010. وتطرق الفيلم إلى واقع الشعب الصحراوي الذي يناضل من أجل انتزاع حقه المشروع الذي تكفله القوانين والأعراف الدولية ، ووقائع ملحمة أگديم إزيك التاريخية والكفاح السلمي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية ؛ من خلال تجربة المعتقل السياسي الصحراوي النعمة الأسفاري ورفاقه ضمن مجموعة أگديم إزيك.