نجل كريستيانو رونالدو يستعرض مهاراته بعد ثلاثية الجزائر

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

منح كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونجم ريال مدريد، ابنه "جونيور" فرصة من أجل استعراض مهاراته وإظهار للجماهير أنه ربما يسير على درب أبيه في كرة القدم، بعدما أظهر الصغير لمحات فنية مميزة، في أعقاب صافرة نهاية مباراة البرتغال والجزائر الودية التي انتهت بخسارة الخضر بثلاثية نظيفة. ويستعد المنتخب البرتغالي للمشاركة في نهائيات كأس العالم، بينما جاءت المباراة الودية في لشبونة فرصة لأن يمنح كريستيانو نجله بضع دقائق عقب نهاية المواجهة، لكي يقوم ببعض التسديدات المتقنة على المرمى، واللافت للنظر وما ركزت عليه مواقع التواصل الاجتماعي، تقليد "جونيور" لوالده بشكل كبير في طريقة تسديدة الكرات والضربات المقصية التي اعتاد أن يوجهها بالكرة باتجاه الحراس.