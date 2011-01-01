فضيحة فساد تطيح باتحاد الكرة الغاني

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أمرت حكومة غانا بحل الاتحاد المحلي لكرة القدم وتعليق أنشطة اللعبة جراء فضيحة فساد طالت مسؤولين كبار في المؤسسة. وقال وزير الإعلام الغاني مصطفى عبد الحميد في بيان: "بالنظر إلى الطابع الممتد للفساد الواضح الذي يطول مسؤولين كبار في الاتحاد والسلطة الوطنية للرياضية، قررت الحكومة اتخاذ تدابير فورية بحل الاتحاد وستعلن تدابير مؤقتة من أجل إدارة أنشطة كرة القدم في البلاد". وكما أعلن وزير الإعلام في مقابلة مع محطة (خوي إف إم) الإذاعية الليلة الماضية "تعليق كل أنشطة كرة القدم في غانا إلى أجل غير مسمى". وتأتي هذه التدابير عقب عرض فيلم وثائقي بعنوان "Number 12" الأربعاء الماضي أنتجه صحفي وصور فيه رئيس الاتحاد الغاني والنائب الأول للاتحاد الأفريقي "كاف" كويسي نيانتاكي وهو يحصل على رشوة بقيمة 65 ألف دولار.