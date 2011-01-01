قميص نيجيريا الأجمل في المونديال وتونس الأسوأ

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

كشفت المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا، عن التصميمات الجديدة لقمصانهم، والمنتظر ظهورهم بها، خلال منافسات البطولة. وأجرت صحيفة "ماركا"، استطلاع رأي بين زوارها، عن القمصان الأفضل والأسوأ بين منتخبات البطولة، خاصة وأن القمصان سترتبط بأذهان الجمهور، نظرا لأهمية الحدث. وجاء قميص نيجيريا الثاني، في المرتبة الأولى، حيث جمع 27.9 ألف صوت، فيما جاء القميص الأول للمنتخب الفرنسي في المركز الثاني، بعدما جمع 24.2 ألف صوت. ونال قميص المنتخب النيجيري، إعجاب الجمهور من جميع أنحاء العالم، حيث تم بيع جميع القمصان التي طرحتها شركي نايكي، المصممة للقميص، بعد دقائق قليلة من عرضها على المتاجر الإلكترونية الأسبوع الماضي. واحتل قميص المنتخب الإسباني، المركز الثالث، بـ 20.6 ألف صوت، ثم قميص منتخب ألمانيا بـ 18.9 ألف صوت، وفي المركز الخامس قميص آيسلندا بـ 16.5 ألف صوت. ومن بين المنتخبات العربية، احتل القميص الأساسي لمنتخب السعودية، المركز الـ 21 بعدما جمع 3800 صوتًا. وجاء قميص منتخب مصر، في المركز الـ 25 بـ 3000 صوت، فيما احتل قميص منتخب تونس، المركز الأخير، بعدما جمع 1400 صوت.