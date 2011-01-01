رئيس الاتحاد الفرنسي يكشف حقيقة رحيل ديشامب وقدوم زيدان

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

كشف نويل لوغريت، رئيس الاتحاد الفرنسي، حقيقة رحيل ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الحالي، وقدوم زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، لقيادة الديوك، خلال الفترة المقبلة. وقال لوغريت، في تصريحات نشرتها صحيفة ليكيب: "ديشامب مرتبط بعقد معنا حتى عام 2020، ولا يوجد أي شرط جزائي به، هو مستمر مع فرنسا، حتى نهاية عقده".وتابع لوغريت: "أكن كل الاحترام لزيدان، لما قدمه بعدما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي، الأمر الذي يعد إنجازا مبهرا".وبخصوص انتظار زيدان حتى 2020 لقيادة فرنسا، أوضح لوغريت: "نحن جميعا لدينا الوقت، وديشامب في مكانه ويؤدي بصورة جيدة، وأنا أقدر ذلك، زيدان سيأتي يومًا ما لتدريب الديوك".