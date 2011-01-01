يطو يمضي موسمين في مولودية وهران

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

حسم مولودية وهران أولى صفقاته الصيفية، بعد تعاقده مع لاعب وسط شبيبة القبائل، نسيم يطو، الذي وقع عقدًا يمتد لموسمين. كما يُنتظر أن يوقع حارس شبيبة القبائل، مليك عسلة، على عقده مع مولودية وهران، بعدما التقى أمس رئيس الفريق، بلحاج أحمد . وتعاقد مولودية وهران، مع المدرب السابق لشباب بلوزداد، بادو الزاكي، لكي يقود الفريق بداية من الموسم الكروي الجديد. وتفاوض رئيس مولودية وهران، مع عدة لاعبين، على غرار المدافع المحوري، نصر الدين خوالد، والظهير الأيسر، إبراهيم بدبودة، إلى جانب سيد أحمد عواج، ومحمد الأمين حامية، والحارس رفيق معزوزي.