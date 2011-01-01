بلقروي يوقع موسمين في الرائد السعودي

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أنهى رئيس الرائد السعودي، فهد المطوع إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي الجزائري، هشام بلقروي لاعب موريرينسي البرتغالي لمدة موسمين. وأشار الرائد إلى أن الصفقة، تمت بدعم من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة. ومن ناحيته، أعرب المطوع عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة، على دعمه واهتمامه الكبير. يشار إلى أن بلقروي لعب في تونس مع الإفريقي، قبل أن ينتقل إلى البرتغال. وفي تسجيل مصور قال بلقروي :"وقعت عقدًا مع الرائد وأتمنى أن أقدم الإضافة المطلوبة وأداء جيدًا في الموسم الجديد".