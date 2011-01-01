Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

الجزائري رحموني يصل الأردن لتدريب الرمثا
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

وصل المدرب الجزائري مراد رحموني، إلى الأردن، تمهيدا لتولي مهمة المدير الفني لفريق الرمثا. ومن المتوقع أن تعقد إدارة الرمثا، جلسة مع المدرب رحموني، قبيل توقيع العقد، ليتولى مهمة الإشراف على الفريق، اعتبارا من الموسم المقبل. وجاءت رغبة الرمثا في التعاقد مع رحموني، بعد فشل المفاوضات مع مواطنه عبد الكريم بيرة. جدير بالذكر أن الرمثا يسعى في الموسم المقبل لاستعادة روح المنافسة على الألقاب بعد إخفاق متواصل، كما سيشارك في بطولة الأندية العربية حيث سيواجه النجم الساحلي التونسي في اوت المقبل.

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 