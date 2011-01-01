الجزائري رحموني يصل الأردن لتدريب الرمثا

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

وصل المدرب الجزائري مراد رحموني، إلى الأردن، تمهيدا لتولي مهمة المدير الفني لفريق الرمثا. ومن المتوقع أن تعقد إدارة الرمثا، جلسة مع المدرب رحموني، قبيل توقيع العقد، ليتولى مهمة الإشراف على الفريق، اعتبارا من الموسم المقبل. وجاءت رغبة الرمثا في التعاقد مع رحموني، بعد فشل المفاوضات مع مواطنه عبد الكريم بيرة. جدير بالذكر أن الرمثا يسعى في الموسم المقبل لاستعادة روح المنافسة على الألقاب بعد إخفاق متواصل، كما سيشارك في بطولة الأندية العربية حيث سيواجه النجم الساحلي التونسي في اوت المقبل.