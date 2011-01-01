حمدي مدربا جديدا للسالمية الكويتي

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

وقع المدرب السابق لاتحاد العاصمة ميلود حمدي مع فريق السالمية الكويتي لكرة القدم خلفا للمدرب عبدالعزيز حمادة. وكان السالمية قد دخل في مفاوضات مع التونسي شهاب الليلي، مدرب الجزيرة الأردني السابق، إلا أن المفاوضات لم تكتمل. وقال نادي السالمية على موقع النادي على تويتر إن حمدي 46 عاما، وقع عقدا لمدة موسم لقيادة السماوي. وذكر موقع النادي أن التعاقد مع حمدي جاء كون المدرب يملك سيرة ذاتية مميزة، حيث حقق الدوري الجزائري مع اتحاد العاصمة موسم 2016، وقاد نفس الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي خسره أمام مازيمبي الكونغولي. وسبق لحمدي ان قاد الاتفاق السعودي موسم 2014- 2015، كما درب في الدوري المغربي فريق نهضة بركان.