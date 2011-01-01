المسرح الجهوي للجلفة يختتم برنامجه الرمضاني
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يختتم المسرح الجهوي للجلفة أحمد بن بوزيد برنامجه الرمضاني بعد باقة مميزة من العروض شملت مختلف بلديات الولاية نشطها فنانون من مختلف انحاء الوطن و ذلك بداية من الـ 25 من ماي إلى غاية ال 7 من جوان أربع و عشرون عرضا مختلف من عروض للكبار و الصغار , ألعاب خفة , إبتهالات دينية و كذلك أوبيرات كانت جد كافية لتضفي نكهة على السهرات الرمضانية لعائلات بالمنطقة و التي كانت حاضرة بشكل ملحوظ من خلال ما اكده مدير المسرح الجهوي مصطفى صفراني مراد صاولي عباس إسلام محمد عمرون فضيل عسول الهاني محفوظ موح بن داود و العديد من الجمعيات من داخل و خارج الولاية كان لها الفضل في إنجاح البرنامج و تقديم عروض في المستوى إضافة إلى البرنامج الذي سطر للأطفال تزامنا و اليوم العالمي للطفل ليكون لهم نصيبهم من الفرجة .
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