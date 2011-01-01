اتصالات الجزائر برج الكيفان.. إهمال ولا مبالات

بواسطة المسار العربي / أ.م

يعاني العديد من مواطني من إهمال مصالح الصيانة التابعة لاتصالات الجزائر برج الكيفان، حيث سجلت عدة أعطاب مست خطوط الهاتف والانترنت على مستوى النطاق التابع لهذه الوكالة، بعضها يدوم الى حوالي (02) شهرين. ورغم الشكاوى المتكررة للزبائن، إلى أن هذه المصالح تواصل اهمالها، وتزامنا مع الشهر الفضيل فيبدو أنه من المستحيل أن تؤدي مصالح الصيانة مهمتها بسبب التهاون والكسل. ويتحجج هؤلاء بأن الأعطاب تقع بالكابلات المتواجدة تحت الأرض ما يصعب اصلاحها، لكن مدة الشهرين تكفي الدول المحترمة من أن تبلغ القمر وتصلح الأعطاب هناك. ورغم هذه الاعطاب، لا تتأخر هذه المصالح في إرسال الفواتير لزبائنها في الوقت المحدد، لدفع مستحقات خدمات خيالية، فهل وزيرة الاتصالات هدى فرعون على علم بهذه التجاوزات ولا مبالات المتكررة لدى مصالحا، وضحيتها الوحيد هو المواطن.