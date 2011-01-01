مساهل يشارك اليوم بكوبنهاغن في أشغال الاجتماع الوزاري إفريقيا-دول الشمال

بواسطة المسار العربي / ق.و

يشارك وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، اليوم الخميس بكوبنهاغن (الدانمارك) في الاجتماع الوزاري إفريقيا-دول الشمال الذي سيعقد تحت موضوع "قيم مشتركةي سبل مشتركة" بدعوة من نظيره الدانماركي أندرس سامويلسن، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وحسب ذات البيان، سيسمح اللقاء الذي يعد "موعدا سنويا للتشاور والحوار لدول المجموعتين بالتطرق إلى الإشكاليات والتحديات المشتركة في مجال السلم والأمن وترقية الاستثمارات والتجارة وكذا المسائل المتعلقة بترقية الشباب واستغلال العائد الديمغرافي وتنقل الأشخاص والهجرة". وخلص البيان إلى أن مساهل سيجري على هامش الندوة "سلسلة من المحادثات مع نظرائه من إفريقيا و دول الشمال حول العلاقات الثنائية و المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".