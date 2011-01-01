كشف وتدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بولاية البويرة

بواسطة المسار العربي / ب.ع

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتمشيط بالأخضرية (ولاية البويرة)، من كشف وتدمير مخبأين للجماعات الإرهابية، حسب ما افاد به الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح ذات المصدر انه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بالأخضرية، ولاية البويرة/ن.ع.1، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 05 جوان 2018، مخبأين (02) للجماعات الإرهابية". من جهة أخرى، وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أحبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بمنطقة بني ونيف الحدودية، ولاية بشار/ن.ع.3، محاولة إدخال كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بستة (06) قناطير و35 كيلوغرام من قبل تاجري (02) مخدرات". وفي نفس السياق، "أوقف حراس الحدود وعناصر الدرك الوطني بتلمسان/ن.ع.2، أربعة (04) تجار مخدرات من جنسية مغربية بحوزتهم 165 كلغ من الكيف المعالج، فيما ضبط حراس السواحل بتنس/ن.ع.1، كمية أخرى من نفس المادة تقدر بـ30،52 كلغ". وببرج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، "ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي 1،88 طن من المواد الغذائية و 13 مولدا كهربائيا وثمانية (08) مطارق ضغط، في حين تم توقيف 36 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان".