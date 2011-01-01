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لمواجهة كثافة عمليات السحب خلال آخر أسبوع من رمضان

مؤسسة بريد الجزائر تؤكد جاهزيتها
40 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ب.ع

أكدت مؤسسة بريد الجزائر جاهزيتها لمواجهة كثافة عمليات السحب خلال آخر أسبوع من شهر رمضان تحسبا لعيد الفطر المبارك. وفي هذا الجانب أوضح المدير المركزي بمؤسسة بريد الجزائر بن يوب الحاج أن أهم مكاتب البريد ستفتح من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية منتصف الليل عبر كل ولايات الوطن لتلبية حاجيات الزبائن مؤكدا التزام بريد الجزائر بتوفير السيولة اللازمة بالتنسيق مع الخزينة العمومية وبنك الجزائر حسب الطلب. وكشف بن يوب الحاج عن تسجيلهم خلال الـ15 يوم من بداية رمضان سحب حوالي 182 مليار دينار ونتوقع أن يكون الطلب كبير خلال الأسبوع الأخير من هذا الشهر الفضيل .

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