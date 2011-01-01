Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

اتصالات الجزائر ترعى الفضاء الثقافي والترفيهي Medina-tic
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ح.م

ترعى شركة اتصالات الجزائر Medina-tic" التي تعد فضاء ثقافيا وترفيهيا يفتتح أبوابه للزوار على امتداد موسم الاصطياف، ابتداء من 05 جوان 2018 إلى غاية 30 من شهر سبتمبر 2018،. تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، المدينة الذكية "Medina-tic" الكائنة بالعاشور تقترح على الحاضرين تظاهرات ثقافية متنوعة، حيث ستضع تحت تصرف زوارها مكتبة، مقهى أدبي، قاعة حفلات وسينما في الهواء الطلق إلى جانب فضاءات ترفيهية وأماكن للألعاب مخصصة للأطفال، ملعب رياضي ومطاعم طوال فعاليات هذا الحدث. من خلال رعايتها لهذا الحدث، تلتزم اتصالات الجزائر ككل مرة بمرافقة المجتمع المدني وتجسد مرة أخرى قيم المواطنة التي تتحلى بها المؤسسة.

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 