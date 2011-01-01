اتصالات الجزائر ترعى الفضاء الثقافي والترفيهي Medina-tic

بواسطة المسار العربي / ح.م

ترعى شركة اتصالات الجزائر Medina-tic" التي تعد فضاء ثقافيا وترفيهيا يفتتح أبوابه للزوار على امتداد موسم الاصطياف، ابتداء من 05 جوان 2018 إلى غاية 30 من شهر سبتمبر 2018،. تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، المدينة الذكية "Medina-tic" الكائنة بالعاشور تقترح على الحاضرين تظاهرات ثقافية متنوعة، حيث ستضع تحت تصرف زوارها مكتبة، مقهى أدبي، قاعة حفلات وسينما في الهواء الطلق إلى جانب فضاءات ترفيهية وأماكن للألعاب مخصصة للأطفال، ملعب رياضي ومطاعم طوال فعاليات هذا الحدث. من خلال رعايتها لهذا الحدث، تلتزم اتصالات الجزائر ككل مرة بمرافقة المجتمع المدني وتجسد مرة أخرى قيم المواطنة التي تتحلى بها المؤسسة.