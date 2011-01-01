اقنوني محي الدين يؤكد على السعي قدما لخدمة المؤمنين اجتماعيا

بواسطة المسار العربي / محمد مخلوفي

قام السيد اقنوني محي الدين المدير العام لصندوق التأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء متنصف هذا الاسبوع بزيارة عمل و تفقد إلى وكالة الصندوق التأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء بالمدية وكانت بداتة الزيارة بكل من مقر الوكالة ، مركز الدفع بوزيان بالمدية ،إضافة إلى مركز الدفع بالبرواقية حيث عاين ظروف استقبال المواطنين و ظروف عمل الأعوان و قام رفقة مدير الوكالة جمال زيتوني و كذا الإطارات المرافقة له بجولة استطلاعية إلى مختلف مصالح و مرافق الوكالة و مركزي الدفع حيث استهل زيارته بمصالح المراقبة الطبية و عاين سير مصلحة تحيين بطاقة الشفاء و مصلحة الإنتساب و مصلحة العطل المرضية ،مثمنا المجهودات المبذولة من طرف العمال القائمين على السير و التنظيم الحسن و المحكم للعمل، كما استحسن ظروف استقبال المواطنين في مراكز الدفع، باعتبار احتواءها على المقاييس و المعايير اللائقة لذلك و قام أيضا بالتحدث مع المؤمنين اجتماعيا و المواطنين الذين تواجدوا أثناء زيارته و الذين استحسنوا الخدمات المقدمة و ظروف الإستقبال من طرف الأعوان. مؤكدا على السعي قدما لخدمة المؤمنين اجتماعيا و معالجة انشغالاتهم و الإهتمام بنوعية الخدمات و الأداءات المقدمة لهم