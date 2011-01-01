خلال زيارة عمل و تفقد إلى وكالة الصندوق التأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء بالمدية
اقنوني محي الدين يؤكد على السعي قدما لخدمة المؤمنين اجتماعيا
قام السيد اقنوني محي الدين المدير العام لصندوق التأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء متنصف هذا الاسبوع بزيارة عمل و تفقد إلى وكالة الصندوق التأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء بالمدية وكانت بداتة الزيارة بكل من مقر الوكالة ، مركز الدفع بوزيان بالمدية ،إضافة إلى مركز الدفع بالبرواقية حيث عاين ظروف استقبال المواطنين و ظروف عمل الأعوان و قام رفقة مدير الوكالة جمال زيتوني و كذا الإطارات المرافقة له بجولة استطلاعية إلى مختلف مصالح و مرافق الوكالة و مركزي الدفع حيث استهل زيارته بمصالح المراقبة الطبية و عاين سير مصلحة تحيين بطاقة الشفاء و مصلحة الإنتساب و مصلحة العطل المرضية ،مثمنا المجهودات المبذولة من طرف العمال القائمين على السير و التنظيم الحسن و المحكم للعمل، كما استحسن ظروف استقبال المواطنين في مراكز الدفع، باعتبار احتواءها على المقاييس و المعايير اللائقة لذلك و قام أيضا بالتحدث مع المؤمنين اجتماعيا و المواطنين الذين تواجدوا أثناء زيارته و الذين استحسنوا الخدمات المقدمة و ظروف الإستقبال من طرف الأعوان. مؤكدا على السعي قدما لخدمة المؤمنين اجتماعيا و معالجة انشغالاتهم و الإهتمام بنوعية الخدمات و الأداءات المقدمة لهم