غلق 8 محلات تجارية وتحرير 237 محضر بالمدية

بواسطة المسار العربي / محمد مخلوفي

كشفت مديرية التجارة بالمدية عن حصيلة نشاطاتها خلال العشرية الثانية من شهر رمضان حيث حررت فرق الرقابة التابعة لها 237 محضر رسمي بنحو 138 في قطاع الجملة و1378 في قطاع التجزئة. كما سمحت عمليات المراقبة بتسجيل 3180446.17دج كمبلغ عدم فوترة ،الى جانب حجز قرابة طنان من المواد من بينها 0.1555 طن تم تحويلها في هذه الفترة الى الهلال الاحمر و الجمعيات الخيرية ومطاعم الرحمة المعتمدة بالولاية في اطار المنفعة العامة ،كما قامت نفس الفرق بإغلاق ثمانية محلات تجارية لأسباب مختلفة ،كما قامت الفرق الميدانية بتحرير 157 مخالفة في مجال مراقبة الممارسة التجارية ،حيث شكلت مخالفة عدم الاعلام بالأسعار الحيز الاكبر حيث سجلت 123 مخالفة ،و13 مخالفة خاصة بمعرضة المراقبة و اربعة مخالفات بسبب ممارسة النشاط التجاري بدون القيد في السجل التجاري ،ومخالفتان لعدم الفوترة . سجل جهاز المراقبة المشتركة مع مصالح الضبطية القضائية "امن و درك الوطني" عبر الحواجز الامنية انجاز 36 مراقبة مشتركة من بينها 10 لمصالح الدرك و26 لمصالح الامن توقيع 28 محضر رسمي ،24 خاصة بممارسة التجارية و اربعة تعلقت بقمع الغش و الجودة ، كما اسفرت عن حجز واتلاف مواد استهلاكية بقيمة 44480.00 دج منها شاربات مجهولة المصدر ،زيتون ،حليب ومشتقاته وذلك بالجهة الشرقية للولاية سجلت الفرق التابعة لمصلحة المستهلك وقمع الغش من تسجيل 81 مخالفة رسمية وحجز نحو طنان من المواد بقيمة مالية قدرت 672275.6 دج ،ومن بين المخالفات المسجلة في هذه الفترة منها 28 مخالفة انعدام النظافة الحية و 13 مخالفة حيازة وعرض منتوج غير الح للاستهلاك و3 مخالفات بسبب عدم احترام درجة الحفظ القانونية .