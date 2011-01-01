Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

موهبة تولوز حكيم المقدم يفضل تمثيل الجزائر على فرنسا
29 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

أبدى الفرنسي ذو الأصول الجزائرية حكيم المقدم، لاعب تولوز ، رغبته في تمثيل "محاربي الصحراء" في المستقبل، وذلك في تصريح أدلى به لصفحة "مواهب الجزائر" المختصة في متابعة النجوم الشابة الناشطة في أوروبا، على هامش مشاركته في مباراة شعبية بالجزائر العاصمة . وأكد المقدم أنه يحلم بتمثيل منتخب الجزائر في المستقبل، بعد أن حمل في السابق قميص جميع منتخبات فرنسا للشباب. وكان صانع الألعاب الشاب أسهم في 13 هدفا ما بين صناعة وتسجيل من جملة 17 مباراة لعبها في الموسم الحالي مع فريقي الرديف وتحت 19 سنة بنادي تولوز. يذكر أن المقدم كان مطلوبا من برشلونة في عام 2011، حيث تلقى دعوة للانضمام لمدرسة الشبان المعروفة بـ"لاماسيا"، غير أنّه تعذّر عليه ذلك الأمر لأسباب عائلية.

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 