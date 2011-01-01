موهبة تولوز حكيم المقدم يفضل تمثيل الجزائر على فرنسا

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

أبدى الفرنسي ذو الأصول الجزائرية حكيم المقدم، لاعب تولوز ، رغبته في تمثيل "محاربي الصحراء" في المستقبل، وذلك في تصريح أدلى به لصفحة "مواهب الجزائر" المختصة في متابعة النجوم الشابة الناشطة في أوروبا، على هامش مشاركته في مباراة شعبية بالجزائر العاصمة . وأكد المقدم أنه يحلم بتمثيل منتخب الجزائر في المستقبل، بعد أن حمل في السابق قميص جميع منتخبات فرنسا للشباب. وكان صانع الألعاب الشاب أسهم في 13 هدفا ما بين صناعة وتسجيل من جملة 17 مباراة لعبها في الموسم الحالي مع فريقي الرديف وتحت 19 سنة بنادي تولوز. يذكر أن المقدم كان مطلوبا من برشلونة في عام 2011، حيث تلقى دعوة للانضمام لمدرسة الشبان المعروفة بـ"لاماسيا"، غير أنّه تعذّر عليه ذلك الأمر لأسباب عائلية.